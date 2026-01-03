Benfica
Há 50 min
Pavlidis: «O 2-1 foi bom para acordarmos antes do intervalo»
O avançado do Benfica fez um hat-trick para dar o triunfo às águias
Pavlidis, avançado do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após a vitória [3-1] com o Estoril, a contar para a 17.ª jornada da Liga. O grego fez um hat-trick e voltou a liderar a lista de melhores marcadores.
O 2-1 foi bom para «acordar»
«A primeira parte foi difícil. Foi bom marcarmos dois golos para facilitar o nosso trabalho. O 2-1 foi bom para ‘acordarmos’ antes do intervalo.»
O segundo golo foi «bonito»
«É sempre bom marcar golos. O segundo golo foi um golo bonito, mas no dina das contas aquilo que quero é continuar a ajudar a equipa.»
