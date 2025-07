Vangelis Pavlidis está noivo de Marianna Solkidou, anunciou o avançado do Benfica numa publicação romântica na conta pessoal do Instagram.

O avançado grego publicou as imagens de um romântico pedido de casamento, num lounge junto ao rio em que aparece de joelhos diante da companheira, num cenário montado para o efeito onde se lê a inscrição «e que o para sempre comece esta noite».

«Ela disse…SIM», escreve um feliz Pavlidis que, já esta segunda-feira, apresentou-se, mais feliz do que nunca, ao trabalho, no arranque da pré-temporada do Benfica.

Ora veja: