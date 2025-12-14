Vangelis Pavlidis, autor de três dos quatro golos com que o Benfica derrotou o Moreirense para a 14.ª jornada da Liga, na flash interview da TVI/V+ que se seguiu ao encontro:

Análise ao jogo

«Quando a equipa ganha e consigo marcar... É sempre bom ajudar a equipa e conseguir os três pontos.»

«Sabíamos que o Moreirense é uma equipa muito boa e pratica bom futebol. No ano passado, tivemos um grande problema aqui, mas hoje jogámos de forma inteligente. Marcámos na primeira parte e, com a pressão que fizemos, recuperámos algumas bolas para fazer mais golos.»

Bom momento do Benfica

«Ganhámos jogos importantes, mas não é suficiente. Queremos melhorar sempre. Ganhar aqui 4-0 traduz-se numa noite boa para nós. Queremos continuar assim.»