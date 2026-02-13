Vangelis Pavlidis, avançado do Benfica, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao triunfo frente ao Santa Clara (2-1) para a Liga:

Marcou num jogo difícil

«O relvado não nos deixou jogar como queríamos, mas estamos felizes pelos três pontos, que são muito importantes. Temos de continuar.»

Jogada do 1-0

«O Tomás (Araújo) fez um cruzamento incrível. Disse-lhe que estava feliz por ele, porque ele é central mas também pode jogar como lateral. Tem qualidade para cruzar a bola com aquela qualidade. Meio golo é dele.»

Gestão na segunda parte

«Mostrámos em todos os jogos da Liga que jogamos bem. Tentamos ganhar os jogos todos e ainda não perdemos. Isso mostra o quão difícil é jogar contra nós. Queríamos ter vencido com uma diferença maior no resultado, mas às vezes o relvado não nos permite fazê-lo. Demos o nosso melhor e vamos para casa com os três pontos.»

Segue-se o Real Madrid

«O Trubin vai ficar atrás no próximo jogo com o Real Madrid… É bom podermos voltar a jogar contra eles. Têm uma equipa muito boa, mas queremos continuar na Liga dos Campeões. Sabemos que vai ser difícil, mas vamos dar tudo.»