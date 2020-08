Pedrinho foi a primeira contratação assegurada pelo Benfica para 2020/21 e é uma das seis novas caras já confirmadas pelo clube da Luz, a par de Helton Leite, Gilberto, Vertonghen, Everton e Waldschmidt.

O jogador de 22 anos tem sido testado por Jorge Jesus em duas posições: na extrema-direita e como segundo avançado. Apesar da forte concorrência, Will Dantas, representante de Pedrinho, não tem dúvidas de que o atleta vai conseguir impor-se de águia ao peito. «Tenho a certeza. Não só no Benfica, como em qualquer equipa. Ele é um jogador diferente e que hoje já não existe: que una habilidade e inteligência», afirma em declarações ao Maisfutebol o empresário que esteve esta semana em Portugal para solucionar o diferendo entre Corinthians e Benfica acerca do pagamento de Pedrinho.

Will Dantas garante que o médio está a adaptar-se bem a Portugal e à nova metodologia de trabalho encontrada. «O Pedrinho está a adorar os treinos do Jorge. Pela primeira vez na vida, ele sente que está a ter um treinador de verdade. Gosta muito do treinador da seleção brasileira [sub-23], só que em clube, segundo ele, o Jorge Jesus é um expoente. É muito acima da média, um 'cara' que cobra muito, que é exigente. Ele tem adorado trabalhar com ele e de certeza que vai crescer muito», conclui.