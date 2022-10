Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do Estádio da Luz após o jogo com o Desp. Chaves:

[Sobre a exibição de Grimaldo, que está no último ano de contrato. Teme perdê-lo?]

«Não foi só hoje. Ele tem estado a jogar ao um nível elevado ao longo de toda a época. E na última semana em especial, como o FC Porto, a Juventus e hoje, ele mostrou uma classe ímpar. É um jogador muito fiável na defesa e no ataque. É um jogador de topo com bola e sem bola e é mental e fisicamente forte.

É um grande jogador e estou feliz por ele estar connosco. Claro que espero que ele fique no Benfica, mas todos sabemos que faz parte do futebol os jogadores tomarem as suas decisões. Se eu pudesse escolher, pedir-lhe-ia para ficar mais anos no Benfica. Penso que ainda há uma hipótese, mas no fim será o jogador a decidir. Mas nesta altura vejo-o muito focado no Benfica e a desfrutar. Está cá há sete anos e penso que isso também poderá pesar na sua decisão e esperamos que ele fique.»