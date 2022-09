Tiago Nunes, treinador do Ceará, revelou que o Benfica esteve perto de contratar Bruno Guimarães, médio do Newscatle, em janeiro de 2020, quando o médio ainda jogava no Athletico Paranaense. O treinador brasileiro, em entrevista ao jornal Sport, revela que foi sondado por representantes do clube português, mas o jogador acabou por rumar ao Lyon.

«Ele é um médio muito completo que parece ter quatro olhos. Joga com uma câmara em cima da cabeça, tem uma visão de 360 graus. Lembro-me, quando estive no Athletico Paranaense, que do Benfica perguntaram-me se ele tinha nível [para lá jogar] e eu disse que não, que tinha nível para jogar no Barça, no Real Madrid e em Marte, se quisesse. Mas eles não o contrataram e ele foi primeiro para França e depois para Inglaterra», explicou o treinador de 42 anos que, depois do Athlético Paranaense, treinou ainda o Corinthians, o Grémio e, agora, o Ceará.

Recordamos que o Lyon contratou Bruno Guimarães ao Athletico Paranaemse, em janeiro de 2020, por 20 milhões de euros e, volvidos dois anos, vendeu o jogador ao Newcastle por 42 milhões.

O jogador brasileiro, de 24 anos, reconheceu que o seu nome já esteve associado ao Benfica quando, no final de julho, esteve no Estádio da Luz a disputar a Eusébio Cup.