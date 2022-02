Petit, treinador do Boavista, na flash interview à Sport tv, após o empate caseiro (2-2) diante do Benfica:

«[Erros defensivos na primeira parte e intervenção ao intervalo] Não fomos nós próprios como fomos na segunda parte. Na primeira parte, não só na defesa, mas na pressão mais alta, [tínhamos de ser] mais pressionantes sobre os portadores da bola, deixávamos o Benfica circular a bola, de frente para o jogo, a jogarem entre linhas, em profundidade, tivemos dificuldades. Ao intervalo, corrigimos e falamos que tínhamos de ser mais pressionantes sobre o portador da bola, mais pressão sobre os dois centrais e o Weigl, que faz o triângulo, com os dois laterais mais baixos. Tínhamos também de ser mais rápidos na basculação do Nathan e do Hamache para poder pressionar. Na segunda parte, fomos mais fortes e pressionantes. São duas partes distintas, o Benfica faz os dois golos e tem mais uma ou outra situação, nós temos duas do Musa. A segunda parte é toda nossa, pelo que fizemos, pelo que trabalhámos e criámos. Falamos ao intervalo em termos da rápida circulação da bola, porque podíamos chegar ao meio e sair sempre por fora quando entrava no Nathan ou no Hamache, porque depois havia o desequilíbrio pelo Sauer ou o Gorré, quando o alteramos pelo Yusupha. Criámos situações, fizemos dois golos e ainda tivemos mais algumas. Podíamos ter levado os três pontos hoje.

[Sauer disse que o Petit tinha falado nos espaços por fora. Detetou esses espaços na primeira parte?] Não. Nós trabalhámos isso durante a semana, procurar trabalhar num corredor, chamar o Benfica para esse lado e envolver muitos jogadores e, depois, irmos à zona central e ao corredor contrário, onde íamos encontrar espaços no um contra um ou no dois contra um. Foi o que fizemos ao intervalo, pedimos mais qualidade e personalidade com bola, porque íamos encontrar os espaços. Tivemos uma intensidade muita alta. Esta é uma equipa que gosta de jogar a uma intensidade alta, não gosta de jogo parado e esta segunda parte foi fantástica dentro daquilo que tem sido apanágio destes jogadores desde a minha chegada.

[Problemas defensivos agravaram-se com a saída de Ilori?] Sim. Perdemos o Porozo e o Rodrigo [Abascal], os dois centrais que jogaram no último jogo, recuperámos o Ilori e o Javi [Garcia] há algum tempo, que são jogadores com alguma maturidade e importantes para nós. Mas tem sido isto, nunca conseguimos dois jogos seguidos com o mesmo onze ou ter a defesa coesa, mas arranjamos sempre soluções, trabalhamos diariamente para que os jogadores possam ir para aquelas posições, como o Filipe Ferreira ou como o Nathan, que também já jogou por fora. Neste momento, também temos o Reggie [Cannon] que está a jogar por dentro, mas o sistema e as dinâmicas são diferentes naquele corredor. Mas estamos a trabalhar para que cada jogador que entra naquela posição saiba aquilo que deve fazer.

[Significado deste empate pela forma como acontece?] É igual aos outros jogos que também empatámos aqui, com o Gil Vicente, o Tondela…. Temos tido muito caudal ofensivo, muitas tentativas de golo, muitos remates à baliza, mas não estamos com a sorte ou felicidade. Trabalhamos para que isso aconteça, não conseguimos os três pontos, que é para isso que trabalhamos, mas estamos sempre mais perto. O ‘se’ não existe no futebol. Há a competência, a agressividade a atacar a baliza do adversário. Nós criámos essas situações, a equipa joga bem, tem bons processos e isso também para o público – e vê-se por aquilo que, no final do jogo retribuíram para os jogadores – é sinal de que o Boavista está a crescer. Os adeptos estão a gostar daquilo que estamos a fazer e, quando assim é, há que acreditar no futuro e, agora, descansar estes dois dias porque não andamos com muitas folgas e preparar já o jogo com o Estoril.»