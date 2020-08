Pizzi foi o jogador da Liga para o Maisfutebol. Porquê? Porque somadas as notas que os jornalistas do Maisfutebol atribuem na avaliação dos jogos e as estatísticas da Sofascore, o nome do médio encarnado surgiu no topo.

Para isso contribuíram, e de que maneira, os 18 golos apontados na Liga e as 14 assistências de Pizzi no campeonato. Um envolvimento direto em 32 golos do Benfica.

Extra Liga, Pizzi fez mais 12 golos e mais cinco assistências. Ou seja, 30 tentos e 19 passes para golo no total das provas. Números que não chegaram para uma época coletiva de sucesso.

No dia em que recebeu a distinção do nosso jornal, o médio do Benfica «tirou» dez minutos para falar em exclusivo ao Maisfutebol e estava bem consciente que 2020/21 terá de ser diferente nesse capítulo. Pizzi aceita o desafio de tentar repetir os números que obteve, mas percebe-se que 2019/20 deixou marcas e o foco em 2020/21 é só um.

«Antes de mais, queria agradecer este prémio ao Maisfutebol. Obviamente que estou muito feliz por isso, mas todos sabemos que a nível coletivo a época não correu da melhor maneira.»

«A nível individual, estatisticamente falando, foi uma época ótima para mim. O que quero é sempre mais, é sempre dar o meu máximo em prol do Benfica. Se puder repetir muito melhor, mas o meu objetivo e de toda a equipa é que coletivamente este ano seja melhor que o ano passado.»

Disse que a época coletivamente não foi boa. Até já houve jogadores que falaram nisto, acha que há um reverso da medalha destes números? Ou seja, que nos momentos coletivamente maus, os adeptos tendem a olhar para as principais figuras. O Pizzi sente isso?

«Isso acaba por ser uma coisa normal à qual temos de estar habituados. Faz parte da nossa vida profissional. Temos de estar muito preparados para isso. O mais importante é estarmos de cabeça tranquila de que demos sempre o máximo em todos os treinos e jogos. Se todos diariamente dermos o máximo e agora conseguirmos meter na nossa cabeça as ideias do ‘mister’ as coisas vão melhorar. Vamos fazer uma boa época, espero, e no final que possamos estar todos a sorrir.»

