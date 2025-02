À margem de uma sessão dedicada aos sócios que completaram 75, 50 e 25 anos de filiação ao Benfica, Rui Costa anunciou um crescimento que supera os 24 mil novos associados.

«Desde julho de 2024 até agora, inscreveram-se 24.648 novos sócios. Temos, neste momento, 399.038 sócios inscritos, o que nos leva a acreditar, com indisfarçável orgulho, que, por altura do nosso aniversário, a 28 de fevereiro, vamos ultrapassar os 400 mil sócios. É um feito extraordinário, ímpar na nossa história. Somos o primeiro clube do mundo a conseguir este feito. Estamos todos de parabéns.»

«O Benfica é tão mais forte quanto maior e mais participativa for a nossa massa associativa. Quanto maior e mais unida for a nossa família», referiu, na manhã deste sábado, num dos pavilhões do clube.

Neste discurso que serviu para abrir caminho para os 121 anos do Benfica, Rui Costa garantiu que as águias dependem de si para uma época memorável na equipa principal de futebol.

«Pese embora esteja a ser uma época difícil, com uma enorme sobrecarga de jogos que tende a levar a algumas oscilações, (…) vencemos o único troféu que era possível vencer, pelo quarto ano consecutivo estamos nos oitavos de final de uma competição europeia, somos o clube que mais tem contribuído para o ranking europeu e só dependemos de nós próprios nas competições nacionais.»

«O apoio dos nossos adeptos é fundamental para alcançar as vitórias e os títulos que tanto ambicionamos», argumentou.

Por fim, o presidente do Benfica anunciou uma iniciativa em prol dos sócios que subsistem em situações delicadas.

«Os sócios que vivam situações de carência económica e social vão poder usufruir de uma redução no pagamento das quotas e aceder a uma bolsa de bilhetes grátis para continuar a apoiar o Benfica no estádio e nos pavilhões», rematou.