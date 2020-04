Marc Zoro jogou no Benfica durante uma época antes de ser cedido duas vezes seguidas ao Vitória de Setúbal. Porém, no período que passou na Luz, o ex-defesa não guardou boas recordações de Rui Costa.



«O Rui Costa é um jogador emblemático do Benfica, mas por vezes desrespeitava os colegas, fazia o que lhe apetecia. Não gostei das atitudes dele. Disse-lhe e ainda me confrontou. Acabámos a discutir», contou, no programa «La Grande Team» do canal LA3.



Lembre-se que um ano após a saída dos encarnados, Zoro teceu duras críticas à forma como foi tratado pela direção do clube.