Perante a possibilidade de o Benfica conquistar o título nacional, este sábado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP vai levar a cabo uma operação de segurança de forma a «contribuir para que os possíveis eventos decorram num ambiente festivo e em segurança».



As forças de segurança vão estalecer «uma área do perímetro do possível recinto» no Marquês de Pombal, onde terão lugar as eventuais celebrações encarnadas. São, por isso, esperadas medidas que gerem condicionamentos rodoviários a partir das 16h30 e o encerramento de três estações de metro.



A PSP deixou ainda conselhos aos adeptos que eventualmente se vão deslocar ao Marquês de Pombal:





Leia a nota de imprensa da PSP para os possíveis festejos do título de campeão nacional por parte do Benfica:





Na eventualidade de serem realizadas celebrações do campeão da Liga Bwin, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, levará a cabo uma operação de segurança visando contribuir para que os possíveis eventos decorram num ambiente festivo e em segurança.

Admitindo a possibilidade de virem a ser realizados eventos na área do Marquês de Pombal na cidade de Lisboa, a exemplo de anos anteriores, a PSP implementará gradualmente algumas medidas:

Condicionamentos rodoviários a partir das 16h30:

Eixo Entrecampos/Marquês de Pombal (onde se inclui o corte na Rotunda de Entrecampos, Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo);

Eixo Praça de Espanha/Marquês de Pombal (Praça de Espanha e Avenida António Augusto Aguiar);

Eixo Amoreiras/Marquês de Pombal (Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, onde se inclui o corte e isolamento do túnel do Marquês e Rua Joaquim António de Aguiar);

Eixo Restauradores/Marquês de Pombal (Praça dos Restauradores e Avenida da Liberdade).

Perímetro e pontos de acesso:

Também a exemplo de anos anteriores, será gradualmente consolidada a área do perímetro do possível recinto através de implementação de pontos de acesso, por onde, após controlo e revista pela PSP, é possível aceder à Praça do Marquês de Pombal, a partir das 17h00:

Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro

Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Martens Ferrão

Rua Braamcamp

Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Herculano

Avenida Joaquim António de Aguiar com a Rua Castilho

Avenida Duque de Loulé com a Rua Eça de Queiroz

Avenida António Augusto Aguiar

A implementação deste recinto levará, a partir das 16h30, ao encerramento de estações do Metropolitano para entrada e saída de passageiros nas estações do Marquês de Pombal, Parque e Picoas.

A PSP aconselha:

Privilegie a deslocação em transportes públicos na deslocação para os festejos;

Se optar por viatura particular, não estacione em locais proibidos, verifique se a deixou bem trancada e sem objectos expostos no seu interior;

Será efetuado um controlo de entrada de objetos no perímetro, por isso, verifique a listagem de objetos que não deve portar;

Acate com total disponibilidade as ordens dos Polícias, pois as mesmas destinam-se a garantir a segurança de todos os que pretende participar nos eventos;

A serem realizados eventos de celebração, a PSP apela a todos os adeptos a adoção de comportamentos e atitudes adequados a um ambiente desportivo e festivo, de respeito por todos os participantes, evitando o incentivo à violência e à promoção e participação em conflitos e/ou situações de alteração de ordem pública.