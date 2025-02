Bruno Lage, em conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Moreirense, a contar para a 21.ª jornada do campeonato, foi questionado acerca do «plano» que tem para jogadores como Prestianni e Rollheiser, agora que terminou o mercado de inverno.

«Nós temos que ter uma ideia e um projeto para todos os jogadores. E neste momento aquilo que lhe posso dizer do Prestiani é exatamente nada muda», afirmou o treinador das águias.

«Temos para o Prestianni, temos para o João Rêgo, temos para tantos jogadores que trabalham diariamente conosco, até mesmo para os mais velhos. Olhamos sempre para o jogador independentemente da idade e perceber como é que o podemos ajudar a jogar em função daquilo que nós queremos. Há jogadores até mais velhos que têm tido uma evolução significativa da forma de jogar até mesmo em termos de rendimento».

Lage chega mesmo a comparar a situação do jovem argentino à «evolução» de jogadores como Álvaro Carreras ou Kökcü.

«A evolução e o plano, que nós tivemos com o Carreras, com o Kökçü. Com alguns jogadores que passaram a jogar, passaram a render», afirmou.

«Para o Andreas [Schjelderup] também. Agora, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, o que é fundamental é que os jogadores tenham consciência daquilo que nós pretendemos para eles a curto, médio e a longo prazo».

Prestianni esteve presente em apenas sete jogos pelo Benfica esta temporada, já Rollheiser foi opção em 18 partidas.