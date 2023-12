Gianluca Prestianni, apontado como reforço do Benfica, já a partir de janeiro, ainda está na Argentina, mas já sente «saudades» da família.

O jovem jogador de 17 anos publicou uma fotografia de Natal com a família e amigos numa story do Instagram, na qual escreveu, em forma de legenda, «vou sentir a vossa falta».

O jovem avançado faz 18 anos a 31 de janeiro mas, antes disso, deverá viajar para Lisboa para formalizar a sua ligação ao Benfica.

O acordo do Benfica com Vélez Sarsfield está fixado nos 9 milhões de euros por 85 por cento do passe, podendo a operação atingir os 11 milhões de euros, mediante objetivos.