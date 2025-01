Gianluca Prestianni recorreu às redes sociais para dar conta da sua satisfação depois desta sexta-feira ter marcado o primeiro golo na vitória do Benfica B sobre o Leixões (4-0), no jogo da primeira volta da II Liga.

«Feliz pela vitória e por poder ajudar a equipa com um golo», escreveu o jovem avançado do Benfica na conta pessoal no Instagram.

No mesmo dia, a equipa principal também goleou o Famalicão, também por 4-0, e, no final do jogo, Bruno Lage garantiu que Prestianni continua a fazer parte do plantel principal. Vou continuar a trabalhar», escreveu ainda o jovem avançado.