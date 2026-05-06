Gianluca Prestianni, médio do Benfica, pode ter em risco a participação no próximo Campeonato Mundo, depois de a FIFA ter confirmado a possibilidade do argentino cumprir a suspensão durante os jogos da fase final.

Esta suspensão remete ao castigo aplicado pela UEFA a Prestianni, depois de este ter sido acusado de homofobia durante o jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões entre o Benfica e o Real Madrid.

O jovem argentino foi punido com três jogos de suspensão nas competições da UEFA, punição alargada agora às competições da FIFA. Prestianni já cumpriu o primeiro dos três dos jogos de suspensão, no jogo da segunda mão com o Real Madrid, mas arrisca agora, caso seja convocado por Lionel Scaloni, a falhar as duas primeiras partidas da Argentina no Mundial.

Caso não esteja entre os eleitos do selecionador argentino, Prestianni irá cumprir o castigo nos próximos dois jogos europeus dos encarnados, seja na Liga Europa ou na Liga dos Campeões.

Recordamos que o jogador do Benfica pode ver a pena ser aumentada de três para seis jogos, caso seja reincidente nos próximos dois anos.