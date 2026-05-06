Prestianni: FIFA confirma que castigo da UEFA pode ser cumprido no Mundial
Jogador do Benfica não poderá ser utilizado nos dois primeiros jogos da Argentina
Jogador do Benfica não poderá ser utilizado nos dois primeiros jogos da Argentina
Gianluca Prestianni, médio do Benfica, pode ter em risco a participação no próximo Campeonato Mundo, depois de a FIFA ter confirmado a possibilidade do argentino cumprir a suspensão durante os jogos da fase final.
Esta suspensão remete ao castigo aplicado pela UEFA a Prestianni, depois de este ter sido acusado de homofobia durante o jogo do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões entre o Benfica e o Real Madrid.
O jovem argentino foi punido com três jogos de suspensão nas competições da UEFA, punição alargada agora às competições da FIFA. Prestianni já cumpriu o primeiro dos três dos jogos de suspensão, no jogo da segunda mão com o Real Madrid, mas arrisca agora, caso seja convocado por Lionel Scaloni, a falhar as duas primeiras partidas da Argentina no Mundial.
Caso não esteja entre os eleitos do selecionador argentino, Prestianni irá cumprir o castigo nos próximos dois jogos europeus dos encarnados, seja na Liga Europa ou na Liga dos Campeões.
Recordamos que o jogador do Benfica pode ver a pena ser aumentada de três para seis jogos, caso seja reincidente nos próximos dois anos.