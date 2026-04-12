Benfica
Há 1h e 5min
Prestianni: «Foi bom ganhar... agora faltam-nos cinco finais»
Argentino do Benfica foi considerado o melhor em campo
TFR
Prestianni, avançado do Benfica, em declarações na flash interview da BTV após a vitória (2-0) frente ao Nacional, a contar para a 29.ª jornada da Liga. O argentino foi considerado o melhor em campo.
Vitória importante depois do empate em Rio Maior
«Foi bom ganhar cá em casa com os nossos adeptos… depois do que foi o 1-1 com o Casa Pia. Agora faltam-nos cinco finais. O próximo é o Sporting. Vamos dar o melhor para ganhar estes próximos cinco jogos.»
Análise a nível individual
«A nível pessoal é o que eu tento em todos os jogos. Mostrar nível e dar 120 por cento todos os jogos. Umas vezes as coisas saem e outras não... Mas a minha ideia é sempre dar o melhor que tenho à equipa e sempre dar tudo dentro de campo.»
