Gianluca Prestianni, eleito o homem do jogo entre o Benfica e o Famalicão, na flash interview da BTV:

Análise ao jogo

«Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas graças ao trabalho de todos conseguimos tirar o melhor de cada um e somar os três pontos, que era o mais importante.»

Boa fase individual

«Trabalho dia a dia para poder ter minutos e aproveitar as oportunidades. Não vai sair sempre bem, mas vou dar sempre 200 por cento.»

Mensagem para os adeptos

«Que desfrutem desta vitória, que também é para eles. Nós vamos tentar continuar a ganhar.»