Durante a antevisão da receção do Benfica ao AVS, na 31.ª jornada da Liga, Bruno Lage analisou o momento de Prestianni, avançado argentino, de 19 anos, que continua sem espaço na equipa principal. Para o treinador das águias, esta fase é normal.

«Não me levem a mal por valorizar a opinião de alguém que tem passado nesta casa. Refiro-me ao Álvaro Magalhães. Ele disse que o Prestianni tem qualidade técnica acima da média, mas faltam outros aspetos. O Prestianni tem um enorme potencial, espero que continue a evoluir e acredito que é capaz de dar alegrias aos adeptos. Mas, se há alguém que influencia o pensamento do jogador, então não o está a ajudar. Se o Prestianni não evoluir, cá estarei para dar a resposta.»

«O Schjelderup também passou por esta fase, mas acabou por ser decisivo na Taça da Liga. Não vamos desistir de ninguém. Há que saber levantar o jogador, para que dê continuidade ao trabalho. E sei que também o Schjelderup pode evoluir. Independentemente da idade, devemos deixar os jogadores trabalharem. E sei que não consigo fazer tudo ao mesmo tempo», argumentou, na tarde deste sábado, em conferência imprensa.

O Benfica encara a receção ao AVS com o objetivo de retomar a liderança isolada da Liga. Por agora, as águias são vice-líderes, com 72 pontos, igualadas pelo líder Sporting.

O Benfica-AVS vai contar com arbitragem de Carlos Macedo, está agendado para as 18h deste domingo e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.