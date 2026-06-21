Gianluca Prestianni diz que está determinado em vingar no Benfica, numa descontraída entrevista a uma rádio do Vélez Sarsfield [Velez670 Radio], onde deu os primeiros passos na carreira. De férias na Argentina, depois de ter ficado de fora do Mundial 2026, o jovem avançado revela que esteve perto de sair em janeiro, mas José Mourinho convenceu-o a ficar.

«O Benfica é um clube enorme. Tratam-te como uma pessoa da família. Aqui [no Vélez Sarsfield] tive um grupo muito bom e em Portugal também. Surpreendeu-me tudo na Europa», começa por destacar o jogador do Benfica, numa conversa com vários convidados.

O jogador revela depois uma sondagem do River Plate para o contratar em janeiro, na reabertura de mercado. «Em janeiro, o River tentou contratar-me. Mas foram conversas entre eles e o Benfica, eu não falei com ninguém. Mas falei com o Mourinho e, graças a essa conversa, continuo na Europa. Quero triunfar lá», destacou.

A relação com José Mourinho foi um dos temas explorados na entrevista. «Já via o Mourinho na televisão e pude tê-lo como treinador no Benfica. Sabe comandar o grupo, dá-se bem com todos os jogadores, tenta sempre estar a par de tudo, para apoiar-te. É um louco, no bom sentido. Ajudou-me muito a crescer, tanto no aspeto ofensivo como defensivo. Custava-me muito a parte defensiva e ele ajudou-me muito, tornou-me num jogador mais completo», referiu.

O Benfica prepara-se, agora, para um novo ciclo sob o comando de Marco Silva. «Volto na terça-feira pela noite para fazer a pré-temporada [começa a 25 de junho]. Vamos ter dois amigáveis, com Flamengo e Villarreal. Só penso voltar ao Benfica, temos um treinador novo e quero mostrar as minhas capacidades, estou focado nisso. Quero triunfar no Benfica, ganhar mais coisas. Esperamos competir na Liga Europa e ganhar. O sonho que tenho pendente é ser campeão no Vélez. É o que mais quero. E ganhar com a seleção», destaca.

A propósito da seleção, Prestianni não esquece o apoio que recebeu dos compatriotas Di María e Nico Otamendi quando chegou ao Benfica. «Ajudaram-me muito, porque eu queria voltar. Disseram-me para trabalhar», recorda. O jovem de 20 anos acabou por ficar de fora para as opções para o Mundial 2026, mas já está focado no de 2030. «Tenho vinte anos, tenho muito para dar ainda», referiu.

Apesar de tudo, Prestianni chegou a ser chamado à seleção e teve a oportunidade de treinar com Lionel Messi. «No primeiro treino ao lado dele... até estava com medo de passar-lhe a bola. Estava cagado!», recorda.

Outra emoção forte que Prestianni não esquece são os jogos na Liga dos Campeões. «É uma loucura. Quando estás no campo, além dos adeptos... O Benfica é um clube enorme. O estádio é uma loucura, quando toca a música [hino da Champions], cai-te tudo. Recordas tudo o que trabalhaste para estar ali. Os adeptos são loucos, see jogas mal, exigem-te. Insultos e tal», refere ainda Prestianni.