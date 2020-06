Bruno Lage está na iminência de ser pioneiro na aposta num quarteto defensivo da casa num jogo oficial desde a inauguração do centro de estágios do Benfica, em 2006.

Com as ausências de Jardel, Grimaldo e de André Almeida no jogo de quarta-feira contra o Rio Ave em Vila do Conde - os dois primeiros por lesão e o último por castigo - os encarnados deverão apresentar-se em campo com Tomás Tavares, Rúben Dias, Ferro e Nuno Tavares.

No passado recente, o clube da Luz já iniciou jogos com três defesas provenientes da formação. Desde que Lage assumiu o comando técnico da equipa, em janeiro de 2019, já lançou em simultâneo de início Rúben Dias, Ferro e Yuri Ribeiro; Nuno Tavares, Rúben Dias e Ferro; ou Tomás Tavares, Rúben Dias e Ferro. Nunca o fez, porém, com uma linha defensiva exclusivamente composta por jogadores «made in Seixal», algo que está na iminência de acontecer agora face às ausências forçadas de três jogadores.