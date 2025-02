Bruno Lage, treinador do Benfica, tem vivido semanas de alguma tensão entre os adeptos e a equipa. No entanto, o treinador das águias voltou a referir que pretende «blindar o estádio», e desta vez explicou o que queria dizer com esta expressão.

«Foi assim com o Barcelona, foi assim com o Famalicão, foi assim em Turim, foi assim na Amadora. Por isso, é 90 minutos de apoio total à equipa e foi a mensagem que eu quis passar há 15 dias, de blindar o estádio. É exatamente isso. Que todas as diferenças, as politiquices, quer internas, quer externas, até mesmo os ataques dos nossos adversários, que fiquem fora do estádio e que os adeptos tenham essa capacidade e essa paixão de blindar o estádio. Assim como eu, na minha competência, blindar o balneário àquilo que não interessa e focarmos apenas no futebol e na paixão pelo Benfica», começou por dizer o treinador de 48 anos em conferência de imprensa.

«Vai haver eleições e vai haver, como disse, políticas internas e externas. No exemplo onde a interna foi a demissão do vice-presidente, as externas, eventualmente, são outras candidaturas que possam querer concorrer contra o nosso presidente. E eu acho que, enquanto treinador, máximo responsável pela equipa, tenho essa responsabilidade de blindar o balneário sobre esses assuntos».

Sobre o encontro com o Moreirense, o primeiro de um novo «ciclo terrível», Lage espera um desafio complicado frente a uma «equipa que está a fazer um bom campeonato».

«Vamos defrontar uma grande equipa, uma equipa que está a fazer um bom campeonato. Em particular, como disse, em casa, quer na Taça, quer no campeonato.»

«Uma equipa que gosta de ter bola e nós temos que estar ao nosso melhor nível, como sempre, para vencer. Que esse é que é o nosso grande objetivo, porque vamos entrar novamente num ciclo terrível. Não tanto pela sequência de jogos, como foi o último mês, mas sim pelo espaço de tempo entre os jogos», concluiu.

O Benfica joga com o Moreirense este sábado, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.