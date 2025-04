O Benfica recebe o Farense na noite desta quarta-feira, no encontro que encerra a 27.ª jornada da Liga. Em conferência de imprensa, na tarde desta terça-feira, Bruno Lage fintou várias perguntas sobre as contas do título.

Aliás, quando questionado sobre as declarações do presidente do FC Porto, o treinador do Benfica foi esclarecedor.

«Da forma como treinamos, não há possibilidade de desacelerar [contra o Farense], temos de garantir que os jogadores trabalham de forma consistente. Treinámos com exigência. A equipa, em termos de consistência, está cada vez melhor. Os jogadores percebem melhor as dinâmicas. Há um conjunto de qualidade de trabalho que nos conduz a esta consistência. Tudo depende da forma como treinamos, independentemente dos minutos de jogo. Todos podem ser opção na partida seguinte. Eles sabem que devem render.»

«É importante ganhar amanhã [quarta-feira]. Não gosto de olhar para o lado estatístico, mas a equipa cria oportunidades para marcar quatro ou cinco golos [por jogo]. Temos de continuar a jogar um futebol ofensivo, porque, com mais oportunidades, mais golos podemos marcar», argumentou.

Quanto à gestão de egos no balneário, o treinador do Benfica foi taxativo.

«Quem colocar o ego à frente da equipa não entra, é tão claro como a água. A exigência é o que vai definir os minutos até ao final da época», esclareceu.

Por último, Bruno Lage entusiasmou-se ao comentar os minutos acumulados por Tiago Gouveia – a retomar o ritmo de jogo – na equipa B.

«Foi com enorme satisfação que o vimos jogar ontem [segunda-feira] 45 minutos, porque desde a primeira hora fui vendo a tristeza por estar parado, mas, ao mesmo tempo, a resistência. Tem uma qualidade muito boa, pode jogar à frente, também já alinhou a lateral e cruza muito bem. Teve a disponibilidade de jogar na B, fez 45 minutos de qualidade e queremos tê-lo o mais rápido possível», terminou.

A três pontos do líder Sporting, o Benfica recebe o Farense (17.º e penúltimo), na noite desta quarta-feira (20h15). Um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.