Quem é Gonçalo Ramos, a surpresa na convocatória do Benfica para Vila do Conde?



Filho de um antigo internacional sub-21, a sua maior influência, o avançado chegou às águias há dez anos oriundo da Olhanense e percorreu todos os escalões da formação até ver o seu nome pela segunda vez na lista de convocados de Bruno Lage, esta terça-feira.



Sim, Gonçalo já tinha sido convocado para a visita ao Bonfim, na terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. No entanto, não chegou a sair do banco no empate a dois golos.



Até à interrupção devido à pandemia de Covid-19, o melhor marcador do europeu de sub-19, fez seis golos em 22 jogos entre equipa B e de sub-23. Conhecido de Lage da equipa B, Gonçalo Ramos foi um dos jovens chamados pelo técnico assim que os treinos foram retomados e tem trabalhado com o plantel principal desde 20 de maio.



De resto, a chamada à equipa A não causou surpresa.



Aquando da saída de RDT e da chegada de Dyego Sousa, no mercado de inverno, técnico benfiquista defendeu por duas vezes que Gonçalo podia, juntamente com Daniel dos Anjos, ser uma das soluções para o ataque.



«Podemos primeiro olhar para dentro, temos o Daniel dos Anjos e o Gonçalo Ramos a fazer uma época fantástica. Depois olhar para fora e perceber como podemos reforçar ou não para essa posição», destacou, a 9 de janeiro.



Dias mais tarde, a 25 do mesmo mês, reiterou a ideia.



«Temos dois miúdos na equipa B que estão a fazer um trabalho fantástico: o Daniel dos Anjos e o Gonçalo Ramos. São mais duas soluções. Esta semana estiveram a treinar connosco e a qualquer momento pode ser chamados porque estão preparados para dar o passo seguinte que outros sete ou oito jogadores do nosso plantel já fizeram: transitar da equipa B para a equipa A», referiu.



Gonçalo Ramos é um jogador versátil que gosta de jogar como segundo avançado ou médio ofensivo. Pode jogar como ponta de lança, apesar de essa não ser a sua posição de origem. Tido como uma das maiores promessas do Seixal, o Benfica segurou-o até 2024.

De resto, o jovem vice-campeão europeu de sub-19 faz parte da lista de candidatos ao Golden Boy 2020, prémio entregue pelo jornal italiano «Tuttosport».



