O Benfica ainda não poderá contar com Luca Waldschmidt e Rafa para a receção desta segunda-feira ao Famalicão.

Os dois jogadores ainda recuperam de traumatismos (no pé esquerdo no caso do alemão e no joelho esquerdo no caso de Rafa) e não foram convocados para o duelo da 18.ª jornada da Liga e que marcará o regresso de Jorge Jesus ao banco de suplentes dos encarnados após ter recuperado da covid-19.

No boletim clínico estão igualmente André Almeida e Jardel, este a contas com uma rotura muscular na coxa direita.