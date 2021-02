Rafa Silva. jogador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois do empate com o Farense (0-0), no Algarve, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Sobre o jogo]

- É um resultado injusto a meu ver, a equipa trabalhou muito para tentar sair daqui com a vitória, mas pecámos um pouco na finalização.

[Como se explica? Nervosismo?]

- Acho que temos de caprichar mais, falo por mim, temos de caprichar mais e fazer mais golos.

[O Benfica não vence fora há muito tempo, o título é uma miragem?]

- Vamos jogar jogo a jogo até ao fim do campeonato, no fim cá estaremos para fazer as contas.