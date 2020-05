De regresso aos treinos, tal como os restantes companheiros, Rafa reafirmou que a intenção do Benfica passa por revalidar o título de campeão nacional.

«Não é por estarmos nesta fase que vamos ter uma abordagem diferente. O nosso foco é sempre ganhar, e vamos continuar a fazer o nosso melhor para conseguimos ganhar os jogos e podermos ser campeões», disse o jogador das águias em declarações à BTV.

Rafa comentou o regresso aos trabalhos no Seixal após quase dois meses e ainda com fortes restrições. «Tem sido diferente, não há outra palavra. É algo a que não estávamos habituados, mas temos de nos habituar a isso rapidamente. Se não tomarmos as medidas de segurança que temos tido, acabamos por prejudicar-nos uns aos outros. Temos de saber lidar com a situação e conviver com isso. Apesar de ser algo pouco usual, nós, como profissionais de futebol, temos de saber lidar com isso, e vamos saber lidar com a situação. Não é isso que nos vai tirar o foco do que queremos, que é ser campeões», completou, abordando depois o facto de ter de trabalhar afastado dos companheiros.

«Estamos habituados a estar todos juntos, a conviver, e agora tem de haver um afastamento para mantermos as regras de higiene. É uma questão de hábito. Não é fácil, mas temos de estar preparados para qualquer coisa que nos apareça à frente. Os responsáveis do Benfica têm feito um trabalho impecável, temos todas as condições para voltar e conseguir fazer o nosso trabalho da melhor maneira», concluiu.