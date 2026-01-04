Vangelis Pavlidis recuperou a liderança dos melhores marcadores da Liga no passado sábado, com o hat-trick que marcou na vitória sobre o Estoril, no Estádio da Luz (3-1), no final da primeira volta do campeonato, passando a contar com um total de 17 golos.

Um aspeto interessante é que quase metade dos golos do avançado grego - exatamte oito -, foram marcados da marca dos onze metros. Aliás, o goleador do Benfica é, nesta altura, o jogador com mais penáltis convertidos em jogos do campeonato, nas dez principais ligas europeias, segundo os dados que o SofaScore recolheu para o Maisfutebol.

Refira-se, já agora, que o avançado grego tem um registo imaculado neste aspeto, tendo marcado os oito pontapés a que foi chamado a converter em golo [9 se juntarmos mais um na Taça de Portugal, frente ao Atlético].

Alguns deste oito penáltis foram mesmo determinantes para a atual classificação do Benfica, como foram os casos dos triunfos sobre o Estrela da Amadora (1-0), Gil Vicente (2-1) ou Famalicão (1-0), mas também no empate com o Casa Pia (2-2).

Pavlidis chegou mesmo a marcar dois penáltis no mesmo jogo, neste caso na goleada aplicada ao Arouca (5-0). Aliás, Pavlidis marcou oito dos nove penáltis convertidos pelo Benfica [Ivanovic também marcou um] e, sozinho, tem mais penáltis do que Sporting (3) e FC Porto (4) juntos.

Ainda assim menos penáltis do que Gyokeres na época passada

A título de curiosidade, os dois primeiros penáltis de Pavlidis foram marcados fora de casa, o primeiro, na 2.ª jornada, na Amadora (1-0) e o segundo, na 6.ª ronda, na Vila das Aves (3-0), mas os restantes seis foram todos marcados no Estádio da Luz.

Ainda com a segunda volta inteira por disputar, Pavlidis vai, assim, no encalço de Viktor Gyökeres que, na última temporada pelo Sporting, tornou-se no jogador com mais penáltis convertidos numa só temporada na liga portuguesa nos últimos dez anos, com um total de onze pontapés transformados em golo.

Pelo caminho, o grego já igualou os registos de Alex Telles (FC Porto em 2019/20), Bas Dost (Sporting em 2018/19) e Jonas (Benfica em 2017/18), todos com 8 penáltis convertidos, mas no final de uma temporada e o grego ainda vai a meio.

Pavlidis à frente de Harry Kane e Kylian Mbappé

Com este pecúlio de oito penáltis convertidos, Pavlidis é mesmo o jogador com mais golos desde a marca dos onze metros entre as dez melhores ligas europeias, destacando-se à frente de Harry Kane, o goleador inglês do Bayern Munique que, até ao momento, também converteu os seis penáltis a que foi chamado a marcar.

Depois de Harry Kane há mais três jogadores com cinco penáltis marcados esta temporada, a começar por Ricky van Wolfswinkel, antigo avançado do Sporting, atualmente, aos 36 anos, a jogar nos neerlandeses do Twente. Segue-se mais um jogador da liga portuguesa, neste caso, Rodrigo Zalazar, do Sp. Braga, também com cinco golos.

A este grupo juntamos ainda Kylian Mbappé, a estrela maior do Real Madrid, que também marcou cinco penáltis, mas já desperdiçou um.