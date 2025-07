Declarações de Reinildo, lateral do Sunderland, à TVI, depois da derrota diante do Sporting (0-1), em jogo de pré-época, no Estádio do Algarve. O jogador moçambicano também falou de João Félix com quem se cruzou na formação do Benfica e, mais tarde, também no Atlético Madrid.

Motivado para jogar na liga inglesa, depois de já ter jogado em França (Lille) e em Espanha (At. Madrid)?

«Desde miúdo que almejei jogar em grandes equipas, em grandes palcos e as coisas aconteceram. Os jogadores de futebol estão habituados a mudanças, hoje estás aqui, amanhã já não estás. O mais importante é tentar encarar isso sempre como uma oportunidade e dar tudo de si».

E um regresso a Portugal, é possível?

«Um regresso entre aspas porque na verdade estou sempre aqui com a minha família em Lisboa, só por causa do trabalho é que estamos sempre a viajar, no país em que estou a trabalhar. Aqui sinto-me em casa, como sempre, desde o primeiro dia em que toquei no solo português. Fico feliz por estar aqui com os adeptos que têm sempre carinho por mim, por saberem a minha trajetória e por meterem acompanhado este tempo todo».

Nesse trajeto, partilhou o balneário com o João Félix no Benfica e no Atlético Madrid. Fala-se agora no interesse do Benfica, pergunto-lhe o que falta ao João para não se ter conseguido impor nas outras ligas onde jogou?

«O João, além de ser colega de trabalho, é meu amigo, conversámos várias vezes. Todo o mundo sabe da qualidade e do talento incrível que tem o João, mas nem sempre as coisas vão como a gente quer. O importante é ele continuar a trabalhar, nunca baixar os braços. Ele é um jogador jovem, ainda é muito novo e, conhecendo o João, sem que não vai desistir. O João é um craque.

Um regresso ao Benfica é a melhor opção para ele?

«Eu acho que sim, visto que ele saiu daqui. Podem dizer que ele está a retroceder, mas, às vezes, a vida é assim, obriga-nos a dar dois passos para trás, para depois dar outro à frente, e, estar num dos maiores de Portugal, se não mesmo o maior que é o Benfica, para ele, vai-lhe fazer muito bem».