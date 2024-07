Renato Sanches pode estar de regresso ao Benfica.

Nesta altura, pelo menos, decorrem negociações entre a SAD encarnada e o PSG para a transferência do médio centro. Em cima da mesa está um empréstimo sem opção de compra, sendo sobre esse modelo que os clubes estão a trabalhar.

Segundo foi possível saber, as negociações por Renato Sanches nada têm a ver com as negociações por João Neves: como o Maisfutebol escreveu na quarta-feira, Benfica e PSG estão mais próximos de um acordo pelo jovem médio, por um valor total de 70 milhões de euros, mas estes dois dossiers são totalmente independentes: a concretização de um não depende da concretização do outro.

O interesse do Benfica em Renato Sanches, de resto, já não é novo. Na última temporada, o presidente Rui Costa tentou chegou a falar com o PSG num empréstimo, mas na altura altura as partes preferiram o empréstimo à Roma.

Na Liga Italiana, o jogador não teve um ano fácil, realizou apenas 12 jogos devido a várias lesões, mas exames feitos depois disso mostraram que atualmente não tem nenhum problema físico. Por isso Rui Costa aposta em recuperá-lo mentalmente, acreditando que é possível voltar a colocá-lo ao nível que exibiu no Lille, por exemplo.