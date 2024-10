O atraso pontual para o topo da Liga obriga o Benfica a reagir da melhor forma à derrota caseira com o Feyenoord para a Liga dos Campeões.

Neste domingo, as águias recebem o Rio Ave e o histórico com Bruno Lage ao leme nas ressacas de maus resultados na Europa é tendencialmente positivo, mas não deixa de ser motivo de preocupação.

Excluindo o empate com o Galatasaray (2018/19) – que bastou para um apuramento na Liga Europa, esta será a nova vez que os encarnados jogam depois de empates ou derrotas na UEFA com Lage.

Nas oito anteriores, o Benfica nunca perdeu, empatou duas vezes e venceu em seis ocasiões. Um registo globalmente positivo, mas que não conta tudo sobre as dificuldades enfrentadas.

O Maisfutebol olhou para todos esses momentos e conta-lhe como foram as «ressacas» europeias das águias com Bruno Lage.

2018/19

Benfica-BSAD (11 de março): quatro dias após a derrota na Croácia com o Dínamo Zabreb (1-0 para os oitavos de final da Liga Europa), os encarnados defendiam a liderança isolada da Liga, conquistada na semana anterior com a vitória no Dragão sobre o FC Porto. O jogo com a BSAD era teoricamente acessível e a equipa de Bruno Lage, que foi para o intervalo empatada a zeros, chegou a estar a vencer por 2-0, mas consentiu o empate. Foi o único tropeção de Lage na Liga em 2018/19, a época da «reconquista».

Benfica-Marítimo (22 de abril): eliminados dias antes pelo Eintracht Frankfurt nos quartos de final da Liga Europa, os encarnados entraram em campo provisoriamente no segundo lugar e pressionados pela vitória do FC Porto na véspera. A goleada por 6-0 sobre os insulares na Luz começou a ser construída aos 3 minutos por João Félix, num jogo sem sobressaltos.

2019/20

Moreirense-Benfica: (21 de setembro): após o arranque na Champions com o pé esquerdo (derrota na Luz com o Leipzig por 2-1), o Benfica foi a Moreira de Cónegos. A desilusão europeia foi curada com uma vitória, mas a ressaca custou a passar. As águias venceram por 2-1, mas estiveram a perder até aos 85 minutos, quando Rafa fez o 1-1. Seferovic daria os três pontos ao conjunto de Lage já em tempo de compensação.

Cova da Piedade-Benfica (18 de outubro): à derrota na Rússia com o Zenit por 3-1 seguiu-se uma pausa para as seleções. No regresso à competição já se tinham passado 16 dias e o adversário era o ideal para readquirir a confiança perdida a leste. Na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, as águias golearam por 4-0, mas só conseguiram quebrar a resistência da equipa da II Liga em cima do intervalo.

Santa Clara-Benfica (9 de novembro): a derrota com o Lyon (3-1) em França deixara as águias em maus lençóis na fase de grupos da Champions. Seguiu-se uma deslocação aos Açores, num jogo globalmente difícil para a equipa de Bruno Lage. Tal como em Moreira de Cónegos menos de dois meses antes, os encarnados estiveram a perder, mas viraram na segunda parte e acabaram por vencer por 2-1.

Benfica-Marítimo (27 de novembro): os encarnados vinham de um empate frustrante em Leipzig, num jogo em que nos últimos minutos viram escapar por entre os dedos uma vantagem de 2-0 com a agravante de esse resultado ter deixado a equipa de Bruno Lage fora da Liga dos Campeões. Ainda assim, diante do Marítimo em casa voltou a não haver sinais de ressaca europeia. As águias golearam por 4-0 num jogo que à meia-hora já estava resolvido.

Gil Vicente-Benfica (24 de fevereiro): a pandemia já andava por aí e os encarnados também já tinham começado a cair vertiginosamente, somando três derrotas e um empate nos quatro jogos anteriores. Dias após o desaire na Ucrânia com o Shakhtar de Luís Castro (2-1) nos 16 avos da Liga Europa, as águias reagiram com uma vitória difícil em Barcelos por 1-0 que permitiu segurar a liderança da Liga.

Benfica-Moreirense (2 de março): o empate com o Shakhtar (3-3) na segunda mão dos 16 avos da Liga Europa tinha confirmado a eliminação dos encarnados na Europa. Restavam duas frentes a Lage, cada vez mais contestado pelos resultados. Na receção ao Moreirense, o impensável esteve a escassos minutos de acontecer. Já em tempo de compensação, Pizzi evitou a derrota do Benfica (1-1), mas não a queda da liderança da Liga e a ultrapassagem do FC Porto, que viria a sagrar-se campeão nacional após recuperar de uma desvantagem de sete pontos.