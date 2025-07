Richard Ríos assinou pelo Benfica e, a falar num português quase perfeito, o médio de 25 anos anunciou, desde logo, que vem para lutar por títulos.

«É uma felicidade imensa para mim e para a minha família. Um passo gigante que eu dou na minha carreira. Era um sonho jogar na Europa e agora estar num clube tão gigante como o Benfica é algo que é muito gratificante para mim e para a minha família», começou por dizer, logo depois de ter assinado um vínculo ao clube até 2030, numa entrevista às plataformas do clube.

Um jogador que chega depois de ter deixado boa impressão no Palmeiras de Abel Ferreira, mas as suas origens remontam ao futsal, uma modalidade que lhe permitiu ganhar valências para o futebol de onze. «Com certeza. Acho que já todo o mundo sabe que eu venho do futsal, não é um segredo para ninguém. E isso, em vez de atrapalhar, é algo que me ajuda bastante no campo. Muitas das minhas características vêm diretamente do futsal, então é algo que já vem comigo e que vou continuar a fazer», comentou.

Declarações produzidas pelo reforço em português, aperfeiçoada no balneário do Palmeiras. «Isso vai ser algo que vai ajudar muito. Não só fora, mas dentro de campo também. A comunicação com os companheiros, com todo o staff e todo o elenco, acho que me vai ajudar bastante, isso vai ser algo de muita ajuda para mim», referiu.

Quanto às expetativas para o futebol europeu, Ríos não esconde a ambição. «A expectativa é brigar por títulos. Todas as competições em que a gente vai estar, a gente sempre, tenho a certeza, vai entrar em busca deles, e essa temporada não vai ser diferente. Espero que seja uma estreia importante a nível desportivo para mim, e poder ajudar os meus companheiros e o clube», atirou.

O reforço foi recebido de forma caótica no aeroporto de Lisboa e, a fechar a entrevista, quis deixar uma mensagem para os adeptos. «Primeiro, agradecer. Acho que isso foi algo que mexeu muito comigo, as mensagens que mandavam para eu vir para cá, isso me ajudou bastante, mostrou o carinho que eles estão tendo por mim. Espero retribuir isso dentro de campo em todos os jogos, em todos os treinos. A mensagem é que sempre apoiem a equipa, independentemente do momento, porque a gente vai estar representando eles dentro de campo», destacou ainda.