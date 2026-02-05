Richard Ríos continua fora das opções de José Mourinho, numa corrida contra o tempo, a recuperar de uma luxação traumática no ombro direito, mas o médio colombiano não perde a esperança quanto a um regresso a curto prazo.

O jogador recorreu às redes sociais para publicar uma mensagem que dá bem conta do seu estado de espírito. «Posso não ver o amanhã, mas Deus já escreveu o meu caminho», escreveu o internacional colombiano, numa story no Instagram, que completa com uma frase em inglês: «One day ate the time» [Um dia de cada vez].

Ríos deverá falhar os próximos jogos, com o Alverca, em casa, e com o Santa Clara, nos Açores, mas o departamento médico do Benfica está a fazer tudo para recuperá-lo para os jogos com o Real Madrid, relativos ao play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.