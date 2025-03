Durante o Rio Ave-Benfica (2-3) deste domingo, na 26.ª jornada da Liga, a eficácia e o desempenho do Benfica foi o tópico mais debatido nas redes sociais. Importa também salientar a atenção dos adeptos à «atuação de Bruno Lage», à exibição de Kökcü e às decisões do árbitro João Gonçalves.

Sobre o Pulsómetro

Este produto tecnológico baseia-se na análise de opiniões expressas nas redes sociais sobre os jogos selecionados. São analisados comentários no Twitter, Facebook e Instagram, focando exclusivamente em opiniões relacionadas com o desempenho das equipas e a arbitragem. Comentários repetidos ou contraditórios provenientes da mesma conta são eliminados. Para garantir a integridade da análise, são aplicados mecanismos avançados de detecção e prevenção contra bots.

As opiniões são interpretadas por um LLM (“Large Language Model”), uma tecnologia avançada de inteligência artificial (IA), capaz de realizar análises de sentimento e identificar e agrupar os tópicos mais discutidos em tempo real. Através deste processo, obtém-se uma aproximação ao sentimento dos adeptos e à perceção global sobre a arbitragem e o desempenho das equipas.

Os dados não têm qualquer tipo de inclinação clubística, sendo o modelo desenhado para garantir imparcialidade. O Pulsómetro é um projeto inovador no espaço mediático português, desenvolvido em parceria entre a Augusta Labs e o Maisfutebol, garantindo transparência na análise das interações digitais relacionadas com os jogos.

Perguntas e Respostas:

Onde são recolhidos os dados utilizados pelo Pulsómetro?

Os dados são extraídos das redes sociais Twitter, Instagram e Facebook. Não são considerados comentários feitos em páginas oficiais dos clubes ou de figuras diretamente associadas aos clubes.

Que tipo de páginas estão excluídas?

Páginas oficiais de clubes, perfis de jogadores, treinadores ou figuras públicas afiliadas a qualquer um dos clubes.

Que tipo de páginas estão incluídas?

Páginas de media independentes, publicações de adeptos e outras contas não diretamente associadas aos clubes.

Como são recolhidos os dados utilizados pelo Pulsómetro?

Os comentários utilizados pelo Pulsómetro são extraídos em massa das contas das redes sociais filtradas pelos critérios anteriormente descritos.

De que forma são gerados os dados?

As interações são analisadas por um LLM que as avalia, classificando-as como positivas ou negativas, tanto em relação às equipas como à arbitragem. Adicionalmente, o modelo identifica os tópicos relacionados com o jogo presentes em cada interação, organizando-os de forma clara e fácil de interpretar. É também capaz de detetar ironia e outros elementos de linguagem complexa. Todo o processo é conduzido de forma imparcial, com foco exclusivo na análise semântica.

O que é um LLM?

Um LLM, ou Modelo de Linguagem de Grande Dimensão, é uma forma avançada de inteligência artificial desenhada para compreender, gerar e trabalhar com texto humano de forma fluente. Estes modelos possuem uma capacidade bastante desenvolvida de analisar sentimentos e interpretar dados. Ao examinar grandes volumes de texto, um LLM pode identificar padrões e nuances que indicam sentimentos positivos, negativos ou neutros, possibilitando-lhe avaliar a tonalidade emocional de um texto, sendo esta funcionalidade particularmente útil na monitorização de redes sociais.

Como impedimos Bots de terem impacto no resultado?

O Pulsómetro tem subjacente um sistema de controlo contra bots, capaz de analisar cada conta individual que realiza um comentário e compreender se estamos/ou não a encarar um bot. Estes critérios não serão revelados de modo a mitigar possíveis estratégias para contornar estes filtros por parte de interessados em adulterar os resultados.

Como impedimos as pessoas de adulterar o resultado?

Além do “controlo antibot”, por cada análise efetuada (cada jogo) os comentários de cada conta são contabilizados apenas uma vez e um utilizador é classificado como neutro se fizer dois comentários simétricos/contraditórios sobre o mesmo jogo.