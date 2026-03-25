Ignacio Villarroel, vice-presidente dos argentinos do River Plate, abriu esta quarta-feira as portas a um possível regresso de Nicolás Otamendi ao país, mas negou, para já, a existência de quaisquer conversações com o jogador do Benfica.

«Já voltaram à Argentina muitos campeões do mundo e as portas estarão sempre abertas a jogadores que queiram regressar. No entanto, com o Nicolás não existe nenhuma conversação formal para o seu regresso. Sabemos todos que o Otamendi é adepto do River Plate. É campeão do mundo e claro que é um jogador muito interessante e a considerar, mas vamos respeitar o processo. O Nicolás está a jogar aqui no Benfica e estamos a meio da temporada. Todos sabemos o amor que os adeptos do River Plate lhe têm», destacou o dirigente que está em Portugal a participar num evento que junta os mundos do desporto e dos negócios, em Cascais.

Reforçando não estar, neste momento, «em cima da mesa» esse possível regresso do internacional argentino ao seu país, Ignacio Villarroel elogiou a mentalidade «profissional e ganhadora» do defesa, valores com os quais o clube se identifica. «Os adeptos do River Plate, mas sobretudo os adeptos argentinos, identificam-se muito com ele, por ser um líder, que defende todos os colegas», apontou ainda Villarroel.

Nicolás Otamendi, de 38 anos, é capitão do Benfica, clube que representa há seis épocas, após uma primeira passagem por Portugal ao serviço do FC Porto, tendo ainda alinhado por Manchester City, Valência, Atlético Mineiro e Vélez Sarsfield.