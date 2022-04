Roger Schmidt recusou responder a perguntas sobre o Benfica no final do jogo em que o PSV Eindhoven empatou com o Leicester (0-0), em Inglaterra, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Segundo apurou o Maisfutebol esta quinta-feira, o treinador alemão já terá um acordo definido com o Benfica, mas ainda em representação do clube dos Países Baixos, o treinador, na flashinterview que se seguiu ao jogo, entendeu não abordar o assunto nesta altura. «Não quero falar sobre isso», limitou-se a dizer.

Já à saída do estádio do Leicester, no final do jogo, o treinador alemão, mais sorridente, acedeu a tirar uma selfie com adeptos do Benfica, bem identificados com um cachecol do clube português.