Roger Schmidt em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, depois da vitória sobre o Estrela da Amadora (1-0), em jogo da 3.ª jornada da Liga:

No final do jogo, ouviram-se aplausos, mas também assobios. O que falta para conquistar os adeptos?

- Vi muitos adeptos satisfeitos hoje no estádio. Acho que fizemos um bom jogo, ganhámos, mas toda a gente espera sempre mais de nós, jogo a jogo. Mostrámos um bom espírito, ouvi assobios para o árbitro, mas vi muitos adeptos satisfeitos. Não vale a pena ir por aí.

Voltou a jogar em casa com dois médios defensivos. Pode explicar essa sua opção? Há quem defenda que podia jogar com um médio mais ofensivo.

- Toda a gente tem opiniões no futebol. Na minha opinião, não são apenas médios defensivos, são dois fantásticos jogadores, a recuperar bolas, a colocar bolas verticais nos seus companheiros. Penso que o Leandro Barreiro tem qualidade para ir à área, levar a bola para a frente, ele não joga com um medio defensivo, ajuda muito a equilibrar a equipa. Estou muito contente com eles. A opção podia passar pelo Renato, mas ele ainda não está pronto para jogar todo o jogo. Temos de o preparar.

- Temos várias opções para estas posições, o Aursnes também pode jogar ali, mas na minha opinião, estou muito satisfeito com o que vo. Há pessoas que acham que não, mas não penso assim. Acho que temos muita qualidade, não só nessa posição, mas no conjunto em si. Perdemos muitos jogadores nos últimos dois anos, agora os novos têm de se adaptar. Estou muito satisfeito com o jogo desta noite, como com o jogo da semana passada, acho que temos controlado os jogos e estou muito satisfeito com a prestação dos jogadores.

Renato Sanches estreou-se esta noite, pode vir a ser titular nos próximos jogos?

- O Renato pode ser titular no Benfica, os adeptos e nós estamos muito felizes por ele. É um jogador fantástico, esteve fora muitos jogos na época passada. Teve de trabalhar muito para voltar à melhor forma e está muito feliz por poder voltar a jogar no Benfica, ao Estádio da Luz. Os adeptos têm de ter paciência, precisa de tempo, ainda não está pronto para jogar os 90 minutos.