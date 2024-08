Roger Schmidt anunciou esta sexta-feira que Trubin e Ángel Di Maria estão recuperados para a receção ao Estrela da Amadora e também confirmou que Renato Sanches «está pronto» para voltar a jogar pelo Benfica.

Na antevisão da jogo da terceira jornada, marcado para as 20h30 deste sábado, o treinador alemão começou por dar conta da recuperação dos jogadores que estavam com problemas físicos. «Sim, parece que eles estão de volta. Nesta altura temos apenas o Jan-Niklas Beste e o André Gomes ainda de fora, todos os outros jogadores voltaram a treinar. Estou muito satisfeito quanto a isso», começou por destacar.

Quanto a Renato Sanches, o treinador deixou claro que está pronto para a ir jogo. «O Renato cada treino que ele fez é bom para ele. Ele já está agora há três semanas connosco e, claro, que vimos qualidade nos treinos e penso que também foi muito importante para ele fazer este tipo de treinos. No nosso plano já estava previsto dar-lhe alguns minutos no último jogo, mas depois tive de tomar outras decisões, mas espero que amanhã possamos ter a oportunidade de ele poder voltar a jogar pelo Benfica», referiu.

O médio de 27 anos deverá ainda começar o jogo no banco, mas deverá ter a oportunidade de subir ao relvado no decorrer do jogo. «Ele está ansioso por isso. Está muito motivado e eu também estou convencido que ele está pronto», destacou ainda o treinador alemão.