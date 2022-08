Roger Schmidt não está preocupado com uma eventual saída de Vlachodimos até ao fecho do mercado, uma vez que considera que todos os guarda-redes do Benfica, mesmo os mais jovens, têm mostrado qualidade para poder jogar pela equipa. O treinador alemão conta com o guarda-redes greco-alemão, mas

«Neste momento até posso dizer que estou impressionado com os nossos guarda-redes, pelo que vi na pré-época, tanto o Ody como o Helton, estiveram sempre a um bom nível. Mas também gostei do mais jovens, o Samuel [Soares], o André [Gomes] e também o Leo [Kokubo]. Vi-os treinar e vi como estão focados, como são corajosos», começou por destacar no decorrer da conferência de imprensa de antevisão com o Arouca.

Para o treinador do Benfica, não falta qualidade na baliza. «O nível de guarda-redes aqui no Benfica é muito elevado, é isso que penso. Estou satisfeito com este conjunto, não só com os guarda-redes, mas também com os jogadores de campo. Vamos ver o que acontece nas últimas quatro semanas de mercado. Há sempre rumores, isso é normal, para já estou satisfeito com os jogadores que tenho à disposição», acrescentou.