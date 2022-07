Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Newcastle (3-2), na disputa da Eusébio Cup:

[Grande ambiente, bom teste para o Benfica. Sente que a equipa está a crescer?]

- Sim, penso que sim, estamos no final da pré-época, a minha sensação é que os jogadores estão muito bem. Trabalhámos duro na semana passada, mas não houve queixas. Hoje foi um teste difícil, frente a um adversário complicado, mas mostrámos a nossa qualidade. Criámos as nossas oportunidades, marcámos golos, mas também mostramos problemas na defesa, na defesa da nossa área. Acho que podemos fazer melhor, precisamos de mais apoio dos nossos laterais, podemos melhorar nesse aspeto. Foi por isso que fizemos este teste, temos mais uma semana para corrigir e melhorar. Fiquei muito contente por termos ganho e por o Henrique [Araújo] ter marcado no final. O nome da taça é Eusébio, por isso tínhamos de fazer tudo para jogar bem e ganhar o jogo, Fiquei muito contente por termos ganho.

[Cinco testes, cinco vitórias. Já tem um onze na cabeça?]

- Ganhámos cinco jogos na pré-temporada, o que interessa é ganhar os jogos oficiais. A pré-época é para esquecer. O onze inicial, para mim, está sempre em evolução, penso de maneira diferente, não tenho um onze titular fixo. Não vamos fazer 60 jogos sempre com os mesmos jogadores. Hoje começámos com estes, como na semana passada, porque eles estiveram bem durante a semana, mas estou aberto para novas entradas. Todos os que jogaram hoje mereceram jogar, mas não posso jogar com todos, tenho de tomar decisões. Para o mim o que é bom é estarem todos em boas condições físicas. Penso que dentro de uma semana vamos estar prontos para o inicio da época.

[Ricardo Horta e Aursnes ainda são uma possibilidade, está a contar com eles?]

- Penso que temos muitos jogadores, tenho o maior respeito pelos jogadores, pela forma como gerem esta situação. Começamos a época com 39 jogadores, são muitos, mas têm mostrado muita qualidade nos treinos. Mas enquanto o mercado estiver aberto procuramos sempre melhorar o plantel. Há jogadores que querem sair, outro podem chegar, mas agora estou concentrado no Midjtylland. Há muitas coisas a decorrer nos bastidores, mas não posso comentar sobre rumores do mercado de transferências.

[O Newcastle foi o adversário mais forte que o Benfica defrontou. O que espera do Midjylland na próxima semana?]

- São jogos diferentes, jogadores diferentes, táticas diferentes, mas vai ser um jogo muito físico, é isso que podemos esperar. Hoje também foi muito isso, penso que os meus jogadores reagiram bem, ganhámos muitos duelos no um-para-um. Foi um bom teste, mas temos de ajustar a nossa tática ao adversário. A partir de hoje sabemos que vamos jogar contra o Midjylland. Temos de estar preparados.