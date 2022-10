Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória das águias sobre o FC Porto no Dragão por 1-0:

«Estamos muito felizes porque foi uma vitória muito importante para nós. Era o nosso objetivo. Foi um jogo muito difícil. Foi difícil ter o controlo do jogo na primeira parte. Muitas bolas longas e o FC Porto esteve bem, conseguiu jogar mais no nosso meio-campo e nós não estivemos tão bem no jogo. Mas depois de dez ou 15 minutos melhorámos no jogo e tivemos alguns bons momentos. Depois aconteceu o vermelho direto e penso que na primeira parte não conseguimos aproveitar essa oportunidade para controlar o jogo e ter muita posse de bola.

Na segunda parte sabíamos que continuaria a ser difícil. Sabíamos que o ambiente seria difícil e estou muito orgulhoso pela forma como os meus jogadores conseguiram controlar as emoções. Sabíamos que teríamos várias oportunidades e que teríamos de marcar um golo e defender bem. Não foi um jogo de futebol bonito, mas isso não importava hoje. O que importava eram os três pontos e penso que merecemos ganhar.

[Benfica ficou em vantagem numérica na primeira parte mas não parecia confortável. Foi importante falar com os jogadores ao intervalo?]

«Não estávamos a ser capazes de jogar o nosso jogo. Havia muitas emoções à flor da pele, muitos livres, bolas longas e tentámos sair rápido para a frente em vez de segurar a bola. Falámos sobre isso ao intervalo e depois estivemos melhor. Controlámos as nossas emoções e fizemos um bom jogo. Claro que nestes jogos também é preciso alguma sorte. Mas no fim mostrámos que também conseguimos ganhar jogos com uma tarefa completamente diferente da habitual. Normalmente queremos jogar melhor, criar mais oportunidades e hoje foi completamente diferente. O que importava era vencer o jogo, independentemente da forma.»

[Porque é que fez três substituições ao intervalo? Questões táticas ou cartões amarelos?]

«Só pelos amarelos.»

[Queria um jogo diferente na reta final?]

«O FC Porto esteve bem. É uma equipa que sabe como conquistar livres. Penso que por vezes podíamos ter sido mais espertos nos duelos. Demos-lhes muitas bolas paradas, mas foi muito positivo termos conseguido defender essas bolas todas. Foi difícil até ao último segundo, mas no fim saímos com os três pontos.»

[Seis pontos de vantagem dão um conforto extra?]

«Era claro que se vencêssemos ficaríamos com mais seis pontos, mas estamos apenas na 10.ª jornada. Não é decisivo, mas foi um statement dos jogadores num jogo tradicionalmente difícil.»