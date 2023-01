Julian Draxler ficou de fora da visita do Benfica a Arouca. No final da partida, Roger Schmidt fez questão de justificar a ausência do internacional alemão.



«O Draxler tem uma inflamação num tornozelo. Esperemos que recupere para sábado», esclareceu, na sala de imprensa do Municipal de Arouca.



Desde que chegou à Luz, Draxler disputou 17 jogos pelos encarnados.