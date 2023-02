Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Boavista (3-1), no Estádio da Luz, no jogo que encerrou a 21.ª jornada da Liga:

- Temos confiança em nós próprios, foi um jogo um pouco diferente dos anteriores. Tivemos de esperar, tivemos de ter paciência. O Boavista esteve bem. Na primeira parte, penso que começamos muito bem, mas depois perdemos um pouco o momento. Não conseguimos encontrar soluções, à volta da área ou mesmo dentro da área. Tivemos algumas oportunidades, mas não marcámos. Depois na segunda parte entrámos muito agressivos, criámos muitas oportunidades, acho que era uma questão de tempo chegarmos ao golo. Marcámos, mas depois aconteceu um dos primeiros problemas da noite, depois do 1-0, concedemos o 1-1. Mesmo assim, mostrámos uma grande atitude e lutámos até ao fim. Os jogadores estavam muito motivados, aceleraram o jogo, no final marcámos mais dois golos e acho que merecemos vencer.

Sentiu que a equipa ficou ansiosa com o resultado no decorrer do jogo?

- Não respeitamos sempre o adversário. Vencer um jogo é sempre um desafio. Nos últimos jogos, nas últimas semanas, ganhamos bem, sem colocar em perigo o resultado. Hoje acho que não estivemos mal, mas não marcámos. Tivemos grande oportunidades, mas não concretizámos. Nestas situações, tens de acreditar em ti próprio, tens de ter consciência que tens 90 ou 96 minutos para ganhar o jogo. Acho que não há dúvidas quanto ao mérito do Benfica hoje. Tivemos muita posse de bola, criámos muitas oportunidades. Faz parte do futebol, tens que mostrar boa atitude quando o golo demora mais a chegar. Penso que foi o que fizemos hoje, foi o que mostrámos hoje, portanto, estou muito satisfeito com a exibição.