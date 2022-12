Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sp. Braga (0-3), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

Como explica o que aconteceu ao Benfica esta noite?

- Não há muito para explicar, o Braga foi melhor, estava mais fresco, esteve lá desde o primeiro minuto, marcaram na altura certa. Para nós, hoje, foi muito difícil recuperar, tínhamos muitos jogadores que não estavam no melhor nível. Temos de aceitar, o Braga aproveitou o momento e mereceu ganhar hoje.

Foi mais uma questão de forma ou de concentração?

- É difícil de explicar nesta altura, para ser sincero. Não esperávamos jogar como jogámos hoje, tivemos uma boa semana, toda a gente estava bem-disposta, mas no relvado foi uma imagem diferente. Não estivemos ligados como é normal, fomos muito lentos com posse de bola, jogámos muito para os lados e para trás, em vez de jogarmos para a frente. Estivemos longe uns dos outros, não estivemos compactos, perdemos muitos duelos. Penso que mostrámos que no futebol é muito difícil manter o nível. Ganhámos muitos jogos no passado e agora, hoje, percebemos como é difícil.

Na segunda parte, porque não fez logo alterações?

- Foi uma decisão minha. Podemos discutir as decisões durante o jogo. Na segunda parte tentámos estar mais presentes no centro do ataque, tivemos uma grande oportunidade logo a abrir a segunda parte. Teria sido muito bom termos marcado nessa altura, podia fazer-nos voltar acreditar que podíamos ganhar, mas nas poucas oportunidades que tivemos, não fomos eficazes e é por isso que o Braga ganhou.

Que estragos pode fazer esta derrota?

- Não são estragos, é futebol, era pouco provável ganharmos todos os jogos esta época. Até agora jogámos muito bem, penso que merecemos todas as vitórias que tivemos, mas hoje merecemos perder, porque não fomos suficientemente bons.

Hoje não teve o David Neres, faltam extremos a este Benfica?

- Fizemos jogos ao mais alto nível e ninguém se queixou do nosso plantel. Hoje perdemos, mas vamos voltar a vencer com esta mesma equipa.