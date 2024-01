O Benfica visita esta segunda-feira o Estádio José Gomes para defrontar o Estrela da Amadora, em jogo da 19.ª jornada da Liga. Roger Schmidt espera um jogo «difícil», mas também uma boa reação da sua equipa, depois do desaire na meia-final da Taça da Liga diante do Estoril.

«Estamos ansiosos por este jogo, para jogarmos fora de casa, em Lisboa, acho que é a primeira vez desde que estou no Benfica que jogamos na nossa cidade, fora do nosso estádio. É uma equipa tradicional, com um estádio pequeno, portanto, vai ser um grande desafio jogar lá», começou por enunciar o treinador na antevisão do jogo.

Para este jogo, o treinador quer uma exibição idêntica à que o Benfica fez no último jogo frente ao Estoril, mas, obviamente, com um resultado final diferente.

«É uma equipa muito física, muito bem organizada, com boa técnica, e é o nosso próximo desafio. Depois do jogo de quarta-feira, queremos reagir bem e fazer um bom jogo, tal como fizemos também na quarta-feira, mas, desta vez, queremos ganhar», acrescentou.