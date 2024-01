Roger Schmidt fez um balanço entre as entradas e saídas no Benfica neste mercado de janeiro e, sem dizer se o plantel está mais forte ou mais fraco, preferiu destacar o «entusiasmo» e a «qualidade» que os reforços podem agora acrescentar à equipa.

Chegaram Marcos Leonardo, Álvaro Carreras, Benjamín Rolljheiser e Gianluca Prestianni. Saíram Jurásek, Chiquinho e Gonçalo Guedes. Roger Schmidt fala num acréscimo de «entusiasmo».

«É difícil comparar jogadores. Às vezes as coisas acontecem, com a janela de transferência aberta tudo pode acontecer. E depois temos de respeitar a vontade dos jogadores, respeito muito os futebolistas que saíram, ajudaram-nos bastante, mas o momento era de eles saírem e tivemos de contratar novos reforços. Os que chegaram estão felizes por jogarem num clube grande como o Benfica, trazem entusiasmo e qualidade, o que é bom para nós. São jogadores para o futuro, são jovens. Estou feliz com a equipa, com os jogadores que chegaram, mas também com os que saíram», comentou.

Rolheiser foi dos últimos a chegar. O treinador explica que era um «plano para o verão, mas a saída de Gonçalo Guedes para o Villarreal e uma janela de oportunidade levaram o Benfica a antecipar a contratação.

«O plano era ter o Rollheiser para o verão, o clube teve a oportunidade de o garantir agora no verão. Gonçalo Guedes pediu para sair, para jogar mais, ir para o Villarreal. Tentamos combinar as duas coisas e estão felizes por ele estar cá agora. Foi uma decisão perfeita garanti-lo agora. Vamos ver o que acontece com o Rafa. Agora estamos satisfeitos com os jogadores que temos na equipa, trouxemos uma energia fresca e estamos concentrados no resto da época», destacou ainda.