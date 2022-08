Roger Schmidt, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Paços de Ferreira (3-2), no Estádio da Luz, em jogo em atraso da terceira jornada da Liga:

Depois de sofrer o primeiro golo, foi importante a reação da equipa antes do intervalo?

- Hoje foi um jogo difícil para nós. Tivemos muitas oportunidades, mas não fomos tão eficazes e não aproveitámos as oportunidades para ter um resultado mais claro. O que aconteceu pode acontecer. Penso que eles fizeram três remates o jogo todo, nós fizemos à volta de trinta, portanto eles foram muito eficazes e nós não fomos. Temos de aceitar, ganhámos um jogo difícil. Antes do intervalo sofremos um golo, acho que a equipa mostrou uma boa reação. Mesmo depois do intervalo, acho que fizemos um bom jogo, criámos muitas oportunidades, podíamos estar a vencer por mais de dois golos. No fim eles marcaram, em contra-ataque, e tivemos de lutar, mas penso que merecemos ganhar. Parabéns aos jogadores, porque hoje não foi fácil.

O que significa esta vantagem sobre o FC Porto e Sporting?

Ainda estamos no início da época e hoje ficámos com uma boa impressão como vai ser difícil. Ganhar todos os jogos não vai ser fácil. O adversário tinha alguns problemas, mas conseguiu ter uma boa equipa em campo, portanto, temos de ser humildes, temos sempre de nos preparar da melhor forma, depois temos de ir passou a passou, jogo a jogo. Neste momento, a diferença não é muito importante, mas apesar de tudo estamos contentes por estarmos em primeiro. Na sexta-feira temos o próximo jogo, um novo desafio em casa, portanto temos de recuperar e estar novamente prontos. Tiveram alguns problemas, mas são boas equipas. Temos de continuar humildes, e continuar passo a passo e procurar fortalecer a nossa posição.

Vai ser difícil surpreender o Benfica esta época?

- Não queremos ser surpreendidos, analisamos os adversários. Tenho uma boa impressão sobre a qualidade das equipas desta liga. Todas as equipas que defrontámos têm qualidade, puderam ver, eles conseguiram criar-nos dificuldades em termos defensivos. Normalmente somos sólidos, mas hoje tivemos problemas. Em ternos defensivos, não estivemos sempre organizados e eles tentaram explorar isso. Temos sempre de respeitar o adversário, isso é muito importante. Se fizermos isso e se preparamos a equipa bem, não teremos surpresas. Hoje foi um bom exemplo do que pode acontecer. Tivemos jogos em que marcamos primeiro fizemos um segundo e um terceiro, não demos chances ao adversário de voltar ao jogo, mas hoje foi um jogo difícil. Os meus jogadores mostraram que aceitaram e usaram os minutos para fazer a diferença. Conseguimos.

Pressão alta esteve na base do sucesso?

- Penso que precisamos um pouco de tudo. Tivemos sempre muita posse de bola, acho que somos bons nisso. Marcámos o ritmo de jogo, criámos oportunidades. O adversário hoje jogou muito compacto, mas mesmo assim conseguimos criar situações, pelo centro, mas também pelos lados. Atacámos a área, tivemos sempre muitos jogadores na área, perto da baliza. Conseguimos passes curtos, conseguimos cruzar das laterais. A organização, a pressão são muito importantes, tal como a posse d e bola. Penso que hoje tivemos 73 ou 75 por cento e, claro, queremos pressionar alto para começar o próximo ataque. Estamos sempre a tentar melhorar.