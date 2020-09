Rúben Dias falou à Benfica TV em jeito de despedida, deixando claro que está de saída, embora sm confirmar o acordo com o Manchester City.

«Estou muito feliz como é óbvio, foi um jogo muito importante para mim e poder consagrar este jogo com um golo foi, sem dúvida alguma, muito especial para mim», começou por referir.

O central abriu o marcador frente ao Moreirense e foi festejar com Rui Costa. «Foi um momento especial, acredito que toda agente já tenha noção do porquê. Como é óbvio, as pessoas marcam-me e o clube também, sem dúvida alguma foi especial para mim», destacou.

Um jogo especial uma vez que, além do golo, Rúben Dias também foi o capitão da equipa. «Claro que sim», referiu ainda o jovem defesa, visivelmente emocionado.