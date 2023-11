Rui Costa, presidente do Benfica, qualificou a prestação do Benfica na atual edição da Liga dos Campeões como um «falhanço», mas também diz que a equipa de Roger Schmidt, nesta altura, depende de si própria para continuar na Europa.

«Estou confiante que vamos fazer de tudo para chegar à Liga Europa. A Liga dos Campeões, já foi assumido, já o disse publicamente, não é preciso estar a dizer, é uma evidência que a prova não correu como queríamos», começou por destacar Rui Costa à entrada para a Gala das Campeãs, promovida pelo jornal Record.

A desilusão do presidente do Benfica é ainda maior face ao que a equipa tinha alcançado nas épocas anteriores. «Ao fim de dois anos presentes nos quartos de final queríamos um desfecho diferente. Estar nesta fase com quatro jogos e quatro derrotas foge completamente ao objetivo do clube. Neste momento dependemos de nós para continuar na UEFA, via outra prova», acrescentou.

Ainda sem pontos na fase de grupos, o Benfica vai ainda receber o Inter Milão, já esta quarta-feira, e depois fecha esta fase com uma visita a Salzburgo. Dois jogos para chegar à liga Europa, um mal menor. «Evidentemente, não vou estar aqui a embelezar a coisa de outra maneira. O objetivo era passar a fase de grupos, não conseguimos e estamos a duas jornadas de ser eliminados. É algo que não contávamos, não queríamos e temos de assumir que foi um falhanço», destacou ainda o presidente do Benfica.