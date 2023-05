Rui Costa, presidente do Benfica, no discurso para os adeptos no Marquês de Pombal:

«Chega de pedir o 38: ele já cá está.

Não é noite de grandes discursos, mas também não posso acabar a noite sem agradecer a este maravilhoso grupo de trabalho, a esta excelente equipa, a esta excelente equipa técnica e excelente staff que esteve por detrás deste grupo de trabalho. Ao compromisso que assumiram desde o primeiro dia e que nos trouxe aqui. Mas acima de tudo, não posso deixar de agradecer a todos vocês. A todos aqueles que acreditaram desde o primeiro dia que nós chegaríamos ao Marquês no final desta temporada. Chegámos e chegámos graças a vocês. Num ano de um título que é da união, num título que é do nosso orgulho, num título que é do Benfica. Viva o Benfica!

E como se eu não estivesse deste lado, estaria certamente daquele. Estaria certamente no meio de vocês... Lalalalala, eu amo o Benfica, lalalalala, eu amo o Benfica...»